Nio (!) spelare lämnar – poängkungen bryter i förtid

Listan kan göras lång när hela nio spelare lämnar IK Oskarshamn.

Klubben tappar poängstarka spelare, bland annat poängkungen Teemu Lepaus.

– Vi vill tacka alla, säger sportchefen Arsi Piispanen till klubbens sajt.

Olof Glifford, Victor Johansson, Hugo Jonasson, Kevin Karlsson, Joni Ikonen, Hampus Karlsson, Teemu Lepaus, Viggo Nordlund och Samuel Salonen har gjort sitt med IK Oskarshamn. Nu går alla nämnda skilda vägar med klubben.

IK Oskarshamn får ett tungt tapp. Klubben tappar värdefulla spelare, bland annat poängkungen Lepaus. Forwarden stod för 51 poäng (15+36) på 52 framträden. Han hade ytterligare ett år kvar med IKO men bryter kontraktet i förväg.

”Vi vill tacka alla spelare”

Även förlusten av Olof Glifford kan komma att bli märkbar. 21-åringen lånades ut av HV71, nu vänder burväktaren tillbaka till SHL-klubben. Målvakten slutade säsongen med en räddningsprocent på 90,4.

En annan poängstark spelare som nu lämnar Oskarshamn är Joni Ikonen. Han landade på en tredjeplacering i lagets interna poängliga där han gjorde 34 poäng (17+17) på 50 matcher.

Nu tackar Arsi Piispanen av samtliga av spelarna som lämnar klubben.

– Vi vill tacka alla spelare för deras insatser i IK. Vi vill också önska de lycka till i deras fortsatta karriärer, säger sportchefen på klubbens hemsida.