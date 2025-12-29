Nye målvakten Niclas Westerholm har fått en kanonstart i Södertälje.

Han har nu vunnit sina två första matcher och blev matchvinnare i kvällens 3-2-seger mot Oskarshamn.

Niclas Westerholm blev matchvinnare i Södertäljes vinst mot Oskarshamn. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Södertälje har hittat formen i HockeyAllsvenskan på sistone och börjat klättra i tabellen igen. Senast tog laget en övertygande 6-2-seger borta mot AIK på Hovet och målvakten Niclas Westerholm fick därmed vinna i sin SSK-debut.

Men i kvällens match var Westerholm snäppet bättre.

Södertälje tog en tidig ledning hemma mot Oskarshamn sedan Filip Windlert skickat in 1-0, hans blott andra mål för säsongen. Därefter var det en annan sällsynt målskytt som klev fram och utökade ledningen. Henrik Eriksson sköt nämligen in en retur för 2-0 och hans tredje mål den här säsongen. Det var en jämn match och båda lagen skapade en hel del chanser men de bägge målvakterna såg till att hålla nere siffrorna.

Niclas Westerholm matchvinnare för Södertälje

Olof Glifford fick däremot kapitulera återigen i tredje perioden när SSK:s skyttekung Carter Ashton slog till igen och satte 3-0 nästan helt på egen hand. Efter det tredje målet tog sedan Oskarshamn över matchen helt och hållet. De pressade konstant ner mot Westerholm och SSK-kassen i jakten på att komma tillbaka in i matchen. Även om finländaren gjorde flera starka räddningar fick han till slut släppa ett par puckar förbi sig. Filiph Engsund och Herman Träff gjorde två mål i powerplay för att skapa dramatik i matchen men Södertälje lyckades sedan hålla tätt och vinna med 3-2.

Niclas Westerholm har nu vunnit båda sina första i Södertälje. I kväll blev finländaren den stora matchvinnaren för SSK efter att ha räddat 31 av 33 skott. I och med vinsten närmar sig Södertälje nu även en topp sex-plats. De ligger nu endast två poäng bakom Mora som är sexa i tabellen, men Oskarshamn ligger också däremellan – en poäng före SSK.

Södertälje – Oskarshamn 3–2 (2-0,0-0,1-2)

Södertälje: Filip Windlert, Henrik Eriksson, Carter Ashton.

Oskarshamn: Filiph Engsund, Herman Träff.

Source: Niclas Westerholm @ Elite Prospects