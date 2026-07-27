Tidigare landslagslöftet flyttar till Lettland (!)

Jack Bodin lämnar Sverige efter säsongen med Mora IK.

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Under de senaste säsongerna har Jack Bodin gått från att få visa up sig på Buffalo Sabres rookieläger (2024) till att inte kunna säkra en plats i Mora IK:s lag i Hockeyallsvenskan. Nu kommer ytterligare en vändning i den tidigare juniorlandslagsspelarens karriär.

Under måndagen meddelar den lettiska klubben Zemgale att de plockat in Bodin inför 2026/27-säsongen.

Den oväntade flytten kommer ett år efter att Kumla-killen vänt hem till Sverige efter att ha testat sina vingar i Nordamerika och OHL. Det hela såg också ut som en bra match med Bodins tidigare Örebro Hockey-tränare i båset i Mora IK, men antalet matcher stannade på elva. Ett lån till Vallentuna och Hockeyettan, samt 36 matcher med Mora U20 blev istället 20-åringens säsong.

Med sin storlek och längd kom Jack Bodin fram som en lovande back i Örebros juniorverksamhet. 2022/23 kom också chansen i U17-landslaget, där Bodin även utnämndes till kapten. Även året därpå blev det spel i landslaget, då med Småkronorna (U18).

Huvudtränare för Zemgale är den lettiske profilen Artis Ābols, även pappa till tidigare SHL-stjärnan Rodrigo Ābols.