Hockeyallsvenskan

Tidigare landslagslöftet flyttar till Lettland (!)

Publicerad 27 juli 2026 13:17
Simon Eld
Simon Eld
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Den tidigare juniorlandslagsbacken Jack Bodin får Artis Ābols som tränare. Detta när han gör den oväntade flytten från Sverige och Mora IK, till Lettland och Zemgale.

Jack Bodin lämnar Sverige efter säsongen med Mora IK.
Jack Bodin lämnar Sverige efter säsongen med Mora IK.
Foto: Bildbyrån (montage).

Under de senaste säsongerna har Jack Bodin gått från att få visa up sig på Buffalo Sabres rookieläger (2024) till att inte kunna säkra en plats i Mora IK:s lag i Hockeyallsvenskan. Nu kommer ytterligare en vändning i den tidigare juniorlandslagsspelarens karriär. 

Under måndagen meddelar den lettiska klubben Zemgale att de plockat in Bodin inför 2026/27-säsongen. 

Den oväntade flytten kommer ett år efter att Kumla-killen vänt hem till Sverige efter att ha testat sina vingar i Nordamerika och OHL. Det hela såg också ut som en bra match med Bodins tidigare Örebro Hockey-tränare i båset i Mora IK, men antalet matcher stannade på elva. Ett lån till Vallentuna och Hockeyettan, samt 36 matcher med Mora U20 blev istället 20-åringens säsong. 

Med sin storlek och längd kom Jack Bodin fram som en lovande back i Örebros juniorverksamhet. 2022/23 kom också chansen i U17-landslaget, där Bodin även utnämndes till kapten. Även året därpå blev det spel i landslaget, då med Småkronorna (U18). 

Huvudtränare för Zemgale är den lettiske profilen Artis Ābols, även pappa till tidigare SHL-stjärnan Rodrigo Ābols. 

Source: Jack Bodin @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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