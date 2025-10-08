Mora avgjorde i tredje perioden mot Oskarshamn

Mora vann med 3–2 mot Oskarshamn

Arvid Degerstedt matchvinnare för Mora

Oskarshamn nu tionde, Mora på åttonde plats

Mora segrade borta mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Mora fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

AIK nästa för Mora

Första perioden var jämn. Mora inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Travis Treloar efter 2.52, men Oskarshamn kvitterade genom Filip Sveningsson i slutet av perioden. Oskarshamn tog ledningen med 2–1 genom Viggo Nordlund efter 5.42 i andra perioden.

Mora kvitterade till 2–2 genom Marcus Karlström efter 9.24 av perioden. 6.07 in i tredje perioden slog Arvid Degerstedt till framspelad av Anton Olsson och Martin Fransson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Oskarshamns femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Moras andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Oskarshamn ligger på tionde plats medan Mora har åttondeplatsen. Ett fint lyft för Mora som låg på tolfte plats så sent som den 28 september.

Fredag 10 oktober 19.00 möter Oskarshamn Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena medan Mora spelar borta mot AIK.

Oskarshamn–Mora 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (2.52) Travis Treloar (Arvid Degerstedt, Sander Wold), 1–1 (19.54) Filip Sveningsson (Herman Träff, Victor Johansson).

Andra perioden: 2–1 (25.42) Viggo Nordlund (Joel Svensson, Herman Träff), 2–2 (29.24) Marcus Karlström (Travis Treloar).

Tredje perioden: 2–3 (46.07) Arvid Degerstedt (Anton Olsson, Martin Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-2-1

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Oskarshamn: Almtuna IS, borta, 10 oktober

Mora: AIK, borta, 10 oktober