MoDo vinner första matchen utan Karlin – trots ras

Första matchen sedan Mattias Karlin fick sparken slutade med en MoDo-seger. Men det var långtifrån smärtfritt mot Oskarshamn.

MoDo tappade 4-1 till 4-4 innan de till slut kunde vinna med 6-5 efter övertid.

MoDo vann trots att de tappade 4-1 till 5-5.

MoDo med Fredrik Andersson som huvudtränare ställdes mot Oskarshamn på hemmaplan. Det var första matchen sedan Mattias Karlin fick sparken. Då kom hemmalaget också ut starkt och gjorde 1-0 genom den blivande JVM-forwarden Milton Gästrin.

2-0 kom sedan även innan den första perioden var slut genom Alexander Swetlikoff.

I den andra akten sköt Gerry Fitzgerald 3-0 i inledningen. Melker Eriksson svarade sedan för bortalaget innan Fitzgerald fyllde på till 4-1.

MoDo tappade 4-1-ledningen – vann ändå

Men Oskarshamn bet sig kvar i matchen och gjorde både 2-4 och 3-4 innan perioden var över. Målskyttar då var Herman Träff och Joel Svensson. Just Träff klev sedan även fram i den tredje perioden och prickade in kvitteringen i powerplay.

4-4 var ett faktum och MoDo hade därmed tappat sin tremålsledning. I numerärt överläge klev däremot Gerry Fitzgerald fram igen och sköt 5-4 till hemmalaget, ett mål som innebar hattrick och ledning i matchen.

Då klev en andra hattrick-skytt in i leken. Herman Träff fick läget i powerplay och då small det direkt. 20-åringen klev fram och prickade in en ny kvittering. Matchen gick sedan till övertid där MoDo avgjorde genom Jesper Olofsson.

— Det var en svängig tillställning måste jag säga. Vi får vara otroligt nöjda om vi får två poäng med oss. Det hade varit väldigt surt att förlora en sån här match. Vi släpper tre i boxplay och vi försökte vara lite mer aggressiva där. Det föll väl inte riktigt väl ut men det finns lite att jobba på och vi ska börja där. Det är klart att killarna blir påverkade av situationen som har varit, men jag tycker vi kommer ut bra, säger Fredrik Andersson till TV4.