”Han har åkt runt i mockasiner och kalasbyxor”

HV71, Brynäs, Djurgården… och MoDo? När Tyler Kelleher idag klev in i ett nytt allsvenskt slutspel hamnade han direkt i fokus.

– Om någon nu tänkte ”han är slut, det är över, han är förbi, han kan inte”, åk hem, säger TV4:s Fredrik Söderström i sändningen av kvartsfinalen mot AIK.

MoDo fick se Tyler Kelleher i storform i första kvartsfinalen. Foto: Bildbyrån (montage).

Under de senaste åren har Tyler Kelleher varit så gott som en garanti för uppflyttning till SHL. Ändå har han själv blivit kvar nere i Hockeyallsvenskan, nu senast efter Djurgården gått upp. Grundserien 2025/26, i MoDo, har dock inte alltid levt upp till förväntningarna. Men vad spelar det för roll när ett slutspel är runt hörnet?

I första kvartsfinalmatchen mot AIK klev stjärnan fram två gånger om, både till 1–0 och 3–2.

– Det är bra, det är intensivt. Det är verkligen en högre nivå än i grundserien. Vi måste matcha deras intensitet, sade han själv i TV4 efter första perioden.

Söderström: ”Åkt runt i mockasiner och kalasbyxor”

När MoDo tagit över matchen igen, efter att man tappat 1–0 till 1–2, hyllades sedan Kelleher i sändningen.

– Karln är ju… om någon nu tänkte ”han är slut, det är över, han är förbi, han kan inte”, åk hem, säger TV4:s expert Fredrik Söderström från studion i Örnsköldsvik.

– Under säsongen har han åkt runt i mockasiner och kalasbyxor. Sen kommer ett slutspel och då tycker han att det här är fantastiskt, och så gör man två strutar på första 40.

