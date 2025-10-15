MoDo tog ny seger – efter Karlins sågning: ”Värsta jag vet”

Två dåliga träningsdagar till trots – MoDo lyckades besegra Mora.

För innan 4–3 segern i Örnsköldsvik lät inte Mattias Karlin så positiv.

För innan 4–3 segern i Örnsköldsvik lät inte Mattias Karlin så positiv.

Karlins besvikelse över laget förvandlades till en seger.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen mot Mora rapporterade Örnsköldsviks Allehanda att MoDo-tränaren Mattias Karlin minst sagt hade varit irriterad under både måndags- och tisdagsträningen.

Speciellt under måndagsträningen lackade Karlin på sitt lag.

– Då var det riktig brandbil. Vi spelade inte matchlikt på träningen och det är det värsta jag vet. Power play och box play är det svåraste att träna men man kan ju i alla fall försöka vara nära till att få det matchlikt och där var vi inte, sade han till tidningen.

Men MoDo lyckades vända den tunga starten på träningsveckan till något positivt. För på onsdagen slog man Mora hemma. Detta i en match som var fram och tillbaka under 60 minuter.

Behåller serieledningen

Till slut vägde kvalitetsskillnaden i lagen tyngst, och MoDo lyckades ta sig fram till en säker 4–2-ledning. Men i slutminuten lyckades succéspelaren Arvid Degerstedt med sitt sjätte mål för säsongen reducera till 3–4.

Därmed behåller MoDo sin plats som serieledare efter att ha vunnit åtta av de nio första matcherna. Förlusten var mardrömskvällen i Oskarshamn som slutade i stora siffror och förlust med 0–8.