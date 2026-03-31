MoDo tar hjälp av NHL-chef: ”Unik kompetens”

MoDo meddelar under tisdagen att Johan Widebro fortsätter som VD. Samtidigt stärker man verksamheten med Joakim Grundberg, Europachef för Philadelphia Flyers.

Henrik Gradin och MoDo stärker verksamheten med Joakim Grundberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Precis som Örnsköldsviks Allehanda rapporterat fortsätter Johan Widebro i MoDo. Detta efter att han tidigare blivit tillförordnad VD när Benny Kedén lämnade i december. Men detta var inte den enda nyheten som klubben släppte under tisdagen – innan hockeyallsvenska semifinalen mot Karlskoga.

Under den egna direktsändningen meddelar klubben även att man anlitar Joakim Grundberg som ”senior advisor”.

46-åringen från Ö-vik har tidigare jobbat som scout i MoDo, samt suttit i klubbens styrelse, men har framförallt jobbat med Philadelphia Flyers de senaste tolv åren. Nu kliver han dock in på ett kontrakt för att ta med sin erfarenhet från jobbet som Europachef i NHL-klubben, och lyfta MoDo mot SHL.

– Vi har saknats hans kompetens i styrelsen under tiden han inte varit med, så det känns tryggt och roligt att få tillbaka honom. Nu är det i en annan roll, men det kommer att bli bra. Han var en väldigt uppskattad ledamot i styrelsen och har en unik kompetens inom hockey på en väldigt hög nivå, säger ordförande Ulf Strinnholm i MoDos kanaler.

Kommer att stötta och rådgiva ”Hinken”

Joakim Grundberg kommer att fokusera på två saker, berättar sedan VD Johan Widebro själv.

– Egentligen har vi valt att fokusera på två saker. Det ena är att Jocke ”benchmarkar” vår verksamhet mot de bästa i Sverige och ser vilka saker vi är bra på och möter de som är bäst, och vilka saker behöver vi förbättra. Nummer två är att strukturera, stötta och rådgiva ”Hinken” och Felix Dahlin (assisterande GM), kopplat till herrverksamheten, säger Widebro.

Sportchef Henrik Gradin fortsätter sedan själv om det stöd han nu får.

– Jättebra. Jocke är ute och reser mycket och kommer i kontakt med väldigt många klubbar, både i Sverige och utlandet. Han får ett väldigt bra helikopter-perspektiv på hur det jobbas framför allt i toppklubbar. Vi vill göra allt så bra som möjligt, och vara så nära toppen som möjligt, och då tror vi att sportsliga resultat kommer komma också, säger ”Hinken”.

