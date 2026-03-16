Här dyker Karlin upp – efter ryktet

I förra veckan kom uppgifter om en kovändning gällande Mattias Karlin. Idag, när MoDo klev in slutspelet, var tränaren på plats för första gången efter sparkningen.

Mattias Karlin var på plats när MoDo klev in i slutspelet. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

När MoDo, i december, valde att sparka huvudtränaren Mattias Karlin blev reaktionerna starka. Sedan dess har HA-favoriterna fortsatt ungefär på samma sätt, men under Fredrik Anderssons ledning. I och med allt detta har det börjat ryktas om en kovändning i Örnsköldsvik, där Karlin kopplas ihop med en comeback.

Uppgifterna kom från Aftonbladet i slutet av förra veckan, och syftade då på kommande säsong. Nu späs det hela på ytterligare.

Under måndagen kunde TV4 flera gånger om visa bilder på Mattias Karlin, på plats i Hägglunds Arena. Något han inte varit sedan beskedet från ledningen innan årskiftet.

– Enligt säkra källor för några dagar sedan hade Mattias Karlin inte hört något. Men nu ser jag att han gör sin första match här sedan han fick gå. Han sitter bara två loger från där vi jobbar. Vi får väl se… säger experten Per Svartvadet kryptiskt i sändningen.

”Kanske gör en Leif Boork”

Den nu 46-årige Mattias Karlin anslöt till MoDo från Västervik 2021. Han tog sedan upp laget i SHL igen, och fick även fortsatt fortroende där man trillade ur 2025. Som spelare blev det även över 150 matcher i MoDo-tröjan.

– Jag tycker att det var fel (att sparka Karlin). Jag tror att många tycker att det var fel, även spelare i omklädningsrummet. Spelmässigt tycker jag inte heller att det blivit bättre. Vi får väl se, det kanske blir Karlin som gör en Leif Boork och kommer tillbaka till nästa säsong, man vet aldrig, säger TV4:s Per Svartvadet.

Andreas Salomonsson, Mattias Timander och Tobias Enström var Karlins ”SÄPO-vakter” på läktaren under måndagen, enligt Svartvadet.