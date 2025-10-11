Han har fått sparsamt med speltid i Hockeyallsvenskan under säsongsinledningen. Nu lånar MoDo ut William Falkenhäll till Örnsköldsvik i Hockeyettan.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

William Falkenhäll gör sin första seniorsäsong och har under säsongsinledningen försökt slå sig in i MoDo:s A-lag. Löftet har däremot fått sparsamt med speltid och har bara fått spela ett par minuter per match. Nu får forwarden också chansen att kliva ner i Hockeyettan för att få mer speltid.

Det är Örnsköldsvik som har valt att plocka in 20-åringen till helgens matcher mot Sollentuna och Vallentuna, till att börja med.

Förra säsongen var han utlånad till just Vallentuna, och gjorde då två mål på en match i Hockeyettan. I U20 Nationell blev det förra säsongen 56 poäng på 46 matcher efter att han hade värvats från Almtuna.

William Falkenhäll har ännu inte gjort några poäng på sju matcher i Hockeyallsvenskan. Samtidigt har MoDo en stark konkurrens på forwardssidan efter att bland annat Milton Gästrin klivit in i A-laget och tagit en stor roll omgående. I gårdagens match mot Södertälje blev det sex minuters speltid när MoDo vann med 3-1.

MoDo:s nästa match är på onsdag då de ställs mot Mora på hemmaplan. Det återstår då att se om Falkenhäll är tillbaka i klubben då eller inte.