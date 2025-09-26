MoDo krossat – förlorade med 0–8: ”Jävligt illa”

MoDo har åkt på säsongens första käftsmäll.

På fredagen vann Oskarshamn med hela 8-0 hemma i Be-Ge Hockey Center.

– Det är jävligt illa. Det mesta funkar inte, vi ger dem det även om de gör det bra, säger MoDos Måns Carlsson till TV4.

Modo åkte på 0–8 mot Oskarshamn i Småland. Foto: Bildbyrån

MoDo började säsongen med två raka segrar och nio gjorda mål. Men nu har man åkt på sin första riktigt jobbiga förlust för säsongen i Hockeyallsvenskan.

När de två senaste årens nedflyttade lag från SHL möttes i omgång tre på fredagen i Småland, krossade Oskarshamn MoDo.

Segersiffrorna skrevs till 8–0 och redan efter två perioder var det 4–0 till hemmalaget. En uppvisning i effektivitet samtidigt som Olof Glifford stod emot allt i Oskarshamns mål. Detta i sin andra start för säsongen.

”Det mesta funkar inte”

Efter två perioder var den viktiga forwarden Måns Carlsson förbannad.

– Det är jävligt illa. Det mesta funkar inte, vi ger dem det även om de gör det bra. Det är lätt att peka på det dåliga hållet från vår sida, men vi vill inte ta bort motståndarlagets insats. Det är alldeles för dåligt och jag vet inte vad jag ska säga, säger han till TV4.

MoDo fick också Linus Andersson skadad, då han fick halta av i matchen. Detta efter att forwarden gjort två poäng i säsongsinledningen.

– Det är genant att se MoDos agerande, säger Johan Tornberg i TV4.

Målskyttar för Oskarshamn blev Teemu Lepaus (2), Linus Nyman, Filiph Engsund, Pontus Näsén, Joni Ikonen, Ludvig Markman och Hampus Karlsson.