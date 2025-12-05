Det vill sig inte för MoDo. Ikväll föll de mot Vimmerby efter förlängning – trots att de hämtade upp 0-3 till 3-3.

– Det är starkt att komma tillbaka, men man hade gärna velat ha det där avgörande målet, säger tränaren Mattias Karlin i TV4 Play.

MoDo föll på nytt. Foto: Bildbyrån.

MoDo fortsätter underprestera, och ikväll kom den sjunde raka matchen utan en trepoängare i HockeyAllsvenskan. Och länge var det en riktig, riktig mardrömskväll för det SHL-tippade laget. I matchen mot Vimmerby låg de nämligen under med 3-0 när inte ens halva matchen var spelad.

Detta efter mål av Kevin Wennström, Johan Mörnsjö och Isak Hansen. Då var ett redan krisartat läge allt värre för MoDo.

– Jag tycker vi stressar upp oss i onödan. Vi får en skitstart, men det bara att jobba vidare. Det är inget att hymla om att vi är i en period som vi håller på att jobba oss ur, men vi är inte alls nöjda med starten, sade Milton Gästrin i Tv4 Play.

Efter den blytunga förstahalvan av matchen tog MoDo över tillställningen helt – och lyckades kämpa sig tillbaka. Elton Hermansson gjorde två mål och Tyler Kelleher gjorde ett, vilket tog matchen till förlängning. Väl där avgjorde emellertid Elias Lindgren, som så sent som igår lånades in till Växjö, för Vimmerby. De ligger därmed tolva i tabellen, två poäng före Västerås på kvalplats och en poäng bakom Nybro på sista slutspelsplatsen.

MoDo förlorade igen

I och med Lindgrens avgörande fördjupades MoDos formsvacka ytterligare. De ligger fyra i tabellen, med 44 poäng på 25 matcher, men har spelat två matcher fler än både trean Kalmar och jagande AIK som har 48 respektive 43 poäng.

– Vi får ingen bra start. De får 1-0 väldigt tidigt och vi drar på oss för många utvisningar i första perioden, konstaterade tränaren Mattias Karlin efter matchen.

– Jag tycker vi repar oss i andra och sen får vi en väldigt bra start i tredje. I den perioden har vi det mesta.

Trots förlusten tycker Karlin att kvällens insats var ett steg i rätt riktning.

– Lite, i alla fall. Det är starkt att komma tillbaka, men man hade gärna velat ha det där avgörande målet i den tredje perioden.

Redan imorgon spelar MoDo igen. Då mot tabelltvåan Karlskoga, som ikväll bortabesegrade Mora med 3-1.