Det blir inget landslagsspel för Elton Hermansson, 17, i mitten av december. Stortalangen tackar nej för att följa med MoDo på bortaturné, enligt ÖA.

Elton Hermansson i MoDo- och landslagströjan. Foto: Bildbyrån (montage).

När Johan Rosén presenterade sin trupp till Junior A World Challenge, 19 november, var Elton Hermansson en av 08:orna som tog plats. Men nu, när samlingen i Kanada endast är en vecka bort tvingas förbundskaptenen till tre förändringar.

Efter att förbundet bekräftat att Mikael Kim, Lucas Rosander och Elton Hermansson utgått, uppger Örnsköldsviks Allehanda att den sistnämnde inte strukits på grund av skada. Enligt tidningen ska det istället handla om att MoDo-talangen, i samråd med klubben, väljer att tacka nej för att istället hjälpa A-laget under deras bortaturné. En rad matcher som innehåller möten med Troja-Ljungby, Vimmerby och Karlskoga.

Inför säsongen vände Elton Hermansson hem till MoDo efter två säsonger i Örebro. Ett val som gjort att han nu kommit upp i elva framträdanden i Hockeyallsvenskan. Över dessa har forwarden verkligen imponerat och bidragit med fyra mål och tre assist.

I Småkronorna är Hermansson en av de främsta poängspelarna. Denna landslagssäsong är det endast Djurgårdens Marcus Nordmark som ligger före sett till mål och poängtotal.

LHC-löftet får landslagsdebutera

Bland de tre spelare som istället kallats in till landslagssamlingen finns en debutant i form av Linköpings Douglas Paul. De övriga två, Adam Nömme (Frölunda) och Pax Kleffner (Leksand) har tidigare varit en del av de blågula, men inte under denna säsong.

