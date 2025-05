Uppgifter: Storlöftet nobbar SHL-anbud

Milton Gästrin har haft anbud från SHL-klubbar inför nästa säsong.

Nu väljer storlöftet att nobba erbjudandena för en fortsättning i MoDo, enligt Örnsköldsviks Allehanda.

Milton Gästrin.

Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Enligt Örnsköldsviks Allehanda har Milton Gästrin haft anbud från minst två SHL-klubbar inför nästa säsong.

Trots detta ska 17-åringen emellertid ha bestämt sig för att stanna i den allsvenska klubben.

Enligt ÖA:s uppgifter ska Gästrin ha valt att fortsätta sin utveckling i MoDo och i en miljö som han är trygg i.

Kan väljas i förstarundan i NHL-draften

Centern, som även kan spela ytterforward, var lagkapten i det svenska U18-VM-landslaget under våren och noterades för tio poäng (3+7) på sju matcher. 17-åringen spelade åtta SHL-matcher med MoDo under säsongen och i J20-laget öste han in 42 poäng (18+24) på 40 matcher.

Milton Gästrin är högaktuell inför sommarens NHL-draft i Los Angeles och storlöftet rankas tredje högst bland de europeiska spelarna inför draften, bara slagen av Djurgårdstalangerna Anton Frondell och Victor Eklund. 17-åringen tippas väntas kunna gå redan i första- eller andrarundan i sommarens NHL-draft.