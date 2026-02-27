Mikkel Øby Olsen het när Almtuna besegrade Vimmerby

Almtuna segrade – 5–1 mot Vimmerby

Mikkel Øby Olsen gjorde två mål för Almtuna

Lukas Vesterlund avgjorde för Almtuna

Det blev Almtuna som vann matchen hemma mot Vimmerby i hockeyallsvenskan på fredagen. 5–1 (2–0, 0–0, 3–1) slutade matchen.

Mikkel Øby Olsen gjorde två mål för Almtuna

Lucas Stockselius gjorde 1–0 till Almtuna efter bara 2.09 framspelad av Liam Danielsson och Oskar Asplund. Efter 19.16 gjorde också laget 2–0 när Lukas Vesterlund hittade rätt efter förarbete av Leon Lerebäck och Victor Aronsson.

Andra perioden blev mållös.

Almtuna hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.52 genom Mikkel Øby Olsen och gick upp till 4–0 innan Vimmerby svarade.

Segern skrevs till slut till 5–1 för Almtuna.

Almtuna har tre segrar och två förluster och 18–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vimmerby har två vinster och tre förluster och 12–17 i målskillnad.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 mars. Då möter Almtuna Västerås i Upplandsbilforum Arena 14.00. Vimmerby tar sig an AIK hemma 16.30.

Almtuna–Vimmerby 5–1 (2–0, 0–0, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (2.09) Lucas Stockselius (Liam Danielsson, Oskar Asplund), 2–0 (19.16) Lukas Vesterlund (Leon Lerebäck, Victor Aronsson).

Tredje perioden: 3–0 (49.52) Mikkel Øby Olsen (Lucas Stockselius, Leon Lerebäck), 4–0 (53.01) Mikkel Øby Olsen, 4–1 (54.04) Johan Mörnsjö (Arvid Caderoth, Arvid Hurtig), 5–1 (57.08) Melvin Wersäll (William Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-1-1

Vimmerby: 2-1-2

Nästa match:

Almtuna: Västerås IK, hemma, 1 mars 14.00

Vimmerby: AIK, hemma, 1 mars 16.30