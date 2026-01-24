Supporterspelare, tänkt stjärnvärvning och petad fram till igår. Nu svarar hjälten från 3–1-vinsten mot Björklöven, Miikka Pitkänen, kring sin framtid i Nybro.

– Allting jag kan göra är att göra mitt bästa varje kväll, säger han till Barometern-OT.

Blir Miikka Pitkänen kvar i Nybro? Foto: Bildbyrån/Suvad Mjkonjic.

Miikka Pitkänen var endast med som extraforward i fredagsmötet mot Björklöven. Men det stoppade honom inte från att kliva fram och avgöra för Nybro.

Den finske forwarden klev av isen med både mål och assist i 3–1-seger – trots endast 5.34 i istid, och gav därmed svar på tal efter att han varit petad ur laget sedan 9 januari. Ett drag som de flesta inte hade väntat sig inför säsongen då han var en tänkt stjärnvärvning som plockades in som supporterspelare.

Efter segern svarar han nu Barometern-OT kring sin situation.

– Kul. Det är alltid kul. Allting jag kan göra är att göra mitt bästa varje kväll, säger han om matchen och att vara tillbaka.

Svaret inför deadline: ”Jag har kontrakt”

Kontraktet med Nybro går ut efter säsongen, men med deadline runt hörnet i februari, förväntar sig många att Pitkänen försvinner.

– Det är självklart skönt. Men det viktigaste var att vi vann och fick tre poäng. Det är vad som gör det bra och sedan är det alltid skönt att göra mål, framför allt på hemmaplan, säger han om att prestera trots de få chanserna.

– Jag har inte tänkt på det någonting. Jag har kontrakt över det här året och jag gör som sagt mitt bästa varje dag, fortsätter han om statusen inför deadline.

Miikka Pitkänen värvades av Södertälje, på deadline 15 februari, 2024, och har sedan blivit kvar i Sverige. Förra året blev det 33 poäng i SSK.

Source: Miikka Pitkänen @ Elite Prospects