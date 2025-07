Marcus Limpar Lantz får chansen i HockeyAllsvenskan efter tiden i Hudiksvall.

Den 22-årige centern värvas av Vimmerby.

Marcus Limpar Lantz tar klivet upp till HockeyAllsvenskan.

FOTO: Pär Olert/Bildbyrån

Vimmerby drar in nyförvärv på löpande band för tillfället. Efter att ha presenterat både backen Arvid Hurtig och forwarden Emil Ekholm de senaste dagarna har klubben nu även gjort klart med en center.

Under onsdagen meddelar Vimmerby nämligen att de sajnar 22-årige Marcus Limpar Lantz till ett avtal inför den kommande säsongen.

− Marcus är en pålitlig tvåvägscenter. Rightare som tar ansvar över hela banan och är stark i tekningscirkeln. Vi är säkra på att han kommer bli en nyttig tillgång för vårt lag, säger Vimmerbys huvudtränare Eric Karlsson via klubbens Instagram-konto.

Poängkung för Hudiksvall under slutspelet

Limpar Lantz var en framträdande spelare för Hudiksvall i HockeyEttan den gångna säsongen. Han gjorde först 26 poäng på 36 matcher under seriespelet men ökade sedan till 15 poäng på 16 matcher under slutspelet – vilket var bäst i laget. Totalt stod centern för 18 mål och 41 poäng på 52 matcher under hela säsongen.

22-åringen, som är systerson till fotbollsikonen Anders Limpar, spelade i Örebro som junior och var då ombytt i två SHL-matcher. Han lämnade Sverige 2022 för spel i den kanadensiska juniorligan OHL. Han inledde sedan säsongen 2023/24 med spel i den amerikanska juniorligan USHL men lämnade efter bara två matcher, varpå han sedan skrev på för Hudiksvall. Till den kommande säsongen får han nu alltså chansen till spel i HockeyAllsvenskan för första gången i sin karriär.

Source: Marcus Limpar Lantz @ Elite Prospects