Seger för Almtuna med 2–1 mot Västerås

Albin Udd avgjorde för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Inför sista perioden var Västerås i ledningen med 1–0 i ABB Arena Nord. Men Almtuna vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i hockeyallsvenskan.

Almtuna tog därmed andra raka segern, efter 4–1 mot Kalmar i premiären.

Västerås–Almtuna – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 6.08 in i andra perioden som Västerås tog ledningen genom Tim Friberg framspelad av Joel Kant och Niklas Folin.

Ludvig Georgsson och Albin Udd såg till att Almtuna vände till ledning med 1–2.

Det här var Västerås andra uddamålsförlust den här säsongen.

I nästa match möter Västerås Nybro borta och Almtuna möter Vimmerby borta. Båda matcherna spelas fredag 26 september 19.00.

Västerås–Almtuna 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (26.08) Tim Friberg (Joel Kant, Niklas Folin).

Tredje perioden: 1–1 (48.22) Ludvig Georgsson (Mikkel Oby Olsen, Hannes Hellberg), 1–2 (49.31) Albin Udd (Lukas Smith).

Nästa match:

Västerås: Nybro Vikings IF, borta, 26 september

Almtuna: Vimmerby HC, borta, 26 september