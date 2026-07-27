Öste in poäng i ECHL - klar för allsvenskan

Logan Nijhoff i Laval Rocket och AHL.

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Två målvakter, åtta backar och 15 forwards. Det är vad Östersunds IK nu har på plats inför 2026/27-säsongen i Hockeyallsvenskan. Sist in i lagbygget, lett av sportchef Rasmus Aro, blir kanadensaren Logan Nijhoff.

Den 25-årige forwarden ansluter efter en ECHL-titel med Trois-Rivières Lions 2025, totalt 58 matcher i AHL, samt en finalserie med Slovan Bratislava så sent som i våras.

– Logan är en skridskostark forward som spelar med mycket energi. Han är stark på pucken och är duktig på att ta sig till situationer framför motståndarens mål. Han har vunnit mästerskapet i ECHL och spelade i våras final i Slovakien, vilket gör att han också kommer in med en vinnarmentalitet, säger Aro på lagets sajt under måndagen.

Nijhoff om ÖIK: "Ett lag med stor potential"

Logan Nijhoff kom fram i WHL och blev där kapten för Regina Pats. Därifrån blev det AHL-spel med Anaheim Ducks San Diego Gulls, men också med Rockford IceHogs (Chicago Blackhawks) och Laval Rocket (Montréal Canadiens).

Nijhoff bästa säsong i karriären kom dock 2024/25 då han öste in poäng och säkrade titeln med Trois-Rivières Lions.

– Det känns som en fantastisk möjlighet att få representera ett lag med stor potential. Jag tror att det kommer att bli en riktigt spännande säsong, säger han själv om Östersund.