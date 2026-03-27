KLART: Blir ny sportchef i Leksand

Leksand har tagit ett beslut efter nedflyttningen till Hockeyallsvenskan. Jesper Ollas blir permanent lösning som sportchef.

– Vi käner oss trygga med vårt beslut och det känns bra att nu veta vår väg framåt, säger ordförande Andreas Gärdsback.

Leksand ger sportchef Jesper Ollas möjligheten att fortsätta – permanent.

När Leksand, i mitten av februari, sparkade Thomas ”Tjomme” Johansson presenterades Jesper Ollas som ersättare. Men då endast över säsongen. Nu, en dryg månad senare, står det klart att han blir permanent lösning när klubben tar ett omtag efter nedflyttningen till Hockeyallsvenskan.

Avtalet som inleder detta nya kapitel är skrivet över tre år.

– Leksands IF står inför en utmanande framtid där en viktig del i arbetet är att bygga en stabil sportslig verksamhet. Med Jesper Ollas vid rodret känner vi att Leksands IF får in en person som jobbat nära herrlaget över lång tid och har en bra inblick i vad som kommer att krävas får att nå framgång. Med Jespers inställning att utveckla varje individ känner vi oss trygga med vårt beslut och det känns bra att nu veta vår väg framåt, säger ordförande Andreas Gärdsback i uttalandet.

Jesper Ollas budskap: ”Jag är övertygad”

Den nu 41-årige Jesper Ollas har en lång bakgrund i Leksand, som juniorspelare, samt över 350 matcher i A-laget, varav över 100 som kapten. Sedan karriärens slut, 2019, har han fortsatt sitt arbete för föreningen genom att lyfta juniorer upp till SHL, och vidare.

Efter att Ollas klev in under slutet av 2025/26 lyfte Leksand, men i slutändan räckte det inte för att besegra HV71 i kvalet.

– Det känns otroligt hedrande att få det här förtroendet. Det har varit ett par tuffa månader helt klart men jag är oerhört taggad och motiverad att göra allt jag kan för att bygga en kontinuitet över tid och även ställa ett slagkraftigt lag på isen till kommande säsong efter degraderingen till Hockeyallsvenskan, säger Ollas.

– Nu behöver vi göra den här resan tillsammans – med allas engagemang och stöd kan vi skapa något starkt och hållbart för framtiden. Jag är övertygad om att vi, med rätt inställning och gemensam kraft, kan göra bra saker för Leksands IFs framtid.

