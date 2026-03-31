Klart: Backen får förlängt i Oskarshamn

IK Oskarshamn och David Rosander är överens. Klubben förlänger och gör kontraktet permanent till den kommande säsongen.

– Han imponerade på oss, säger klubbens sportchef Arsi Piispanen till lagets sajt.



David Rosander förlänger med IK Oskarshamn

Under tisdagen står det klart att David Rosander förlänger med IK Oskarshamn.

– Jag trivdes väldigt bra under den korta period jag var i Oskarshamn, med båda gruppen och staden, så det känns spännande att få utveckla vidare på det som var, säger David Rosander till lagets hemsida.

24-åringen började säsongen 2025/2026 i Hockeyettan där han på 20 matcher i Dalen stod noterad för 17 poäng (5+12). I slutet på januari anslöt backen till IK Oskarshamn, han gjorde 9 matcher med laget innan säsongen var över för klubben.

Nu väljer föreningen att förlänga Rosanders kontrakt, något som Oskarshamns sportchef, Arsi Piispanen, ser som lovande.

– David kom in på ett väldigt bra sätt här i slutet på säsongen. Han imponerade på oss med att vara en mogen spelare och kunde spela i många olika situationer ute på isen. Vi är övertygade om att han kommer att fortsätta att ta kliv hos oss, säger Piispanen till klubbens sajt.

Source: David Rosander @ Elite Prospects