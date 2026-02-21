Tvingas avsluta karriären: ”Jag är helt bedrövad”

Vid skräckskadan i december 2024 spräcktes knäskålen i fyra delar. Nu meddelar Ludvig Jardeskog, 30, att han avslutar karriären.

”Knät håller tyvärr inte för en fortsatt elitkarriär”, skriver han på Kalmar HC:s hemsida.

När Ludvig Jardeskog flyttade hem till Sverige för att spela med Kalmar var det inte detta han såg framför sig. 19 matcher, en spräckt knäskål, och 443 dagar av återhämtning senare, kommer nu ett tungt, tungt besked kring backen.

30-åringen, som alltså inte spelat sedan den där dagen i december 2024, tvingas avsluta karriären.

”Ja, vad ska man säga – jag är helt bedrövad. Jag har slitit hårt varje dag i över ett år med min rehab och verkligen gjort allt jag kunnat för att ta mig tillbaka till ishockeyn. Men knät håller tyvärr inte för en fortsatt elitkarriär”, skriver han bland annat på HA-klubbens sajt under lördagen.

Då ska Jardeskog hyllas av Kalmar

Kalmar meddelar samtidigt att Jardeskog kommer att hyllas när laget möter Västerås i Hatstore Arena 27 februari.

”Jag vill avsluta min karriär på ett bättre sätt än att bli hjälpt av isen uppe i Västerås. Därför ser jag verkligen fram emot att få åka in i ett fullsatt Hatstore igen – och få känna atmosfären en sista gång.När jag nu stänger det här kapitlet i mitt liv ser jag fram emot att starta ett nytt på Handelsbanken. Jag är tacksam och ödmjuk inför uppgiften”, skriver den tidigare backen.