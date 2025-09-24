Kalmar körde över Vimmerby

Kalmar vann med 6–1 mot Vimmerby

Samuel Jonsson avgjorde för Kalmar

Andra raka förlusten för Vimmerby

Bortalaget Vimmerby var fortfarande med i matchen mot Kalmar inför tredje perioden. Men där fick Kalmar rejäl utdelning. Till slut blev det hela 6–1 (3–1, 0–0, 3–0) i matchen i hockeyallsvenskan.

Det var Kalmars första seger, efter förlusten med 1–4 mot Almtuna i premiären.

Kalmar–Vimmerby – mål för mål

Kalmar tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.07 genom Felix Carell, och gick upp till 2–0. Vimmerby kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kalmar dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Andrew Vanderbeck, Valdemar Johansson och Eddie Levin.

George Diaco och Valdemar Johansson gjorde ett mål och två assist var för Kalmar.

Nästa motstånd för Kalmar är AIK. Vimmerby tar sig an Almtuna hemma. Båda matcherna spelas fredag 26 september 19.00.

Kalmar–Vimmerby 6–1 (3–1, 0–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (8.07) Felix Carell (Tobias Aronsson, Valdemar Johansson), 2–0 (11.37) Samuel Jonsson (Gustaf Westlund, Valdemar Johansson), 2–1 (16.18) Johan Mörnsjö (Marcus Limpar Lantz, Jakob Karlsson), 3–1 (17.02) George Diaco.

Tredje perioden: 4–1 (42.16) Eddie Levin (Peter Diliberatore, George Diaco), 5–1 (48.53) Valdemar Johansson (Samuel Jonsson, George Diaco), 6–1 (54.35) Andrew Vanderbeck (Peter Diliberatore, Samuel Jonsson).

Nästa match:

Kalmar: AIK, hemma, 26 september

Vimmerby: Almtuna IS, hemma, 26 september