Klart: MoDo värvar spets från USA

Jackson Jutting lämnar USA för första gången.

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MoDo Hockey har hittat sin spetscenter till nästa säsong. Det blir Jackson Jutting från USA som hämtas in. Han kommer senast från spel i Kansas City Mavericks, där blev det 59 poäng på 66 matcher i ECHL den gångna säsongen. 25-åringen stod även för 16 poäng på 17 matcher i slutspelet.

Säsongen gav honom också en plats i ligans rookie-lag.

Innan säsongen i ECHL spelade han i NCAA för Bemidji State University och Colorado College. Där han under sista säsongen även var kapten.

Jackson Jutting klar för MoDo

Nu väntar för första gången spel utanför USA.

– Han är en spelare som tar ansvar i både offensiven och defensiven och jobbar hårt över hela banan. Vi är väldigt glada över att Jackson valt att skriva på för oss och ser fram emot att se honom i MoDo-tröjan, säger sportchef Henrik Gradin i ett pressmeddelande.

Han blir nu den tolfte forwarden under kontrakt i MoDo nästa säsong. Där Jackson Jutting också väntas ta en stor roll och spela i någon av de ledande kedjorna. Tidigare under karriären har han även spelat i en Hlinka-Gretzky Cup.