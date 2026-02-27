Vimmerbys Isak Hansen utgick skadad under onsdagens match mot Östersund. Backen konstaterade att det rörde sig om en underkroppsskada. Han levde på hoppet att kunna komma tillbaka, istället kom mardrömsbeskedet. Hansen blir borta säsongen ut, det meddelar Dagens Vimmerby.

Isak Hansens säsong är över

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen spelade Vimmerby mot Östersund, under den andra perioden åkte Isak Hansen på en tackling. Backen tvingades kliva av isen och kunde snabbt konstatera att han inte kommer att vara spelbar till fredagsmötet mot Almtuna.

– Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte så mycket ännu, utan vi får vänta tills jag kollat upp det. Än så länge finns det hopp, uppgav Hansen till Dagens Vimmerby.

Nu är hoppet över och beskedet ett faktum, Isak Hansens säsong är färdigspelad.

– Hansen är borta resten av säsongen. Det utgår vi från, precis som med Emil Ekholm, meddelar tränaren Eric Karlsson.

Norrmannen har därmed gjort sin sista match med Vimmerby. Tidigare på säsongen blev det klart att 22-åringen återvänder till sitt hemland för att spela med Stavanger Oilers.

43 matcher blev det i Vimmerbytröjan för Isak Hansen under säsongen 2025/2026, det blev 4 poäng (1+3) för backen.



Står nu med tunn backsida

För tillfället har smålandslaget endast sex backar att tillgå.

– Det är klart att det är tunt att vara sex, men det är vad det är. Vi stod med åtta inför deadline och vi har en förhoppning om att Alftberg (William) ska kunna spela. Han har gått på is och inom någon vecka där hoppas vi på honom, säger Eric Karlsson till Dagens Vimmerby .

Ett styrkebesked för Vimmerby är att Anton Carlsson kommer att spela kvällens match.

Vimmerby har ett knappt försprång från Västerås, med två poäng mer är klubben placerade på en tolfte plats. Det återstår endast fyra omgångar av den hockeyallsvenska grundserien.

Source: Isak Hansen @ Elite Prospects