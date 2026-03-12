Petades – lämnar nu klubben: ”Jag trodde…”

Över fyra säsonger blev det för Isac Andersson i Vimmerby, nu meddelar han själv att han gjort sin sista match i vimmerbytröjan.

– Det var väldigt oväntat, säger centern till Dagens Vimmerby efter petningarna i slutet av säsongen.

Isac Andersson lämnar Vimmerby Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

I slutskedet av Hockeyallsvenskans grundserie blev Andersson petad i dubbla matcher, först mot Karlskoga, därefter Östersund. Matchen därpå fick 24-åringen endast tre minuters istid mot Almtuna och mot AIK blev det inte ens ett enda byte. Det var sedan i säsongens två sista matcher som centern åter fick förtroende.

– Det var väldigt oväntat. Jag trodde att jag hade min roll, men så är det. Jag kan inte säga så mycket om det nu när vi klarade kontraktet mer än att jag verkligen hade velat spela de viktigaste matcherna, säger Isac Andersson till Dagens Vimmerby.

Nu har Andersson bestämt sig för att lämna Vimmerby, han medger att petningarna påverkade hans beslut.

– Ja, det spelade in. Men det är långt ifrån den stora anledningen. Det handlar mest om att jag vill testa något nytt.

24-åringen har inte signat något nytt kontrakt, men han uppger till Dagens Vimmerby att det finns intresse från klubbar på en jämbördig nivå. Det blev fem poäng (2+3) för Isac Andersson under säsongen 2025/2026.

Source: Isac Andersson @ Elite Prospects