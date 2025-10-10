HV-löftets galna kväll: ”Behövdes för självförtroendet”

Hugo Pettersson har fått en pangstart på sitt lån i AIK.

HV71-löftet dundrade in ett hattrick när stockholmarna vann med 5–2 mot Mora under fredagen.

– Det stärker självförtroendet vilken situation man än är i, säger 20-åringen i TV4.

Hugo Pettersson firar sitt hattrick i AIK. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

AIK har minst sagt hittat en nyckel till sitt powerplay denna säsong.



När stockholmslaget klev av Hovets is under fredagen hade SHL-lånet från HV71, Hugo Pettersson, inte bara skickat in ett stenhårt skott i nät. Det viktiga 2–1-målet sent i första perioden hade nämligen följts av både 3–2 och 4–2 i tredje, för att säkra segern.



Pettersson bugade mot hemmaklacken och plockade av sig ”hatten” från huvudet. Matchen var hans sjätte i AIK-tröjan, och målen hans andra, tredje och fjärde.



– Jag tycker att jag har växt in i det mer och mer. Det är lite annorlunda spelstil än vad jag varit van vid tidigare. Jag har bara försökt ta match för match och byte för byte, och försöka växa in och göra skillnad, hade han sagt i TV4:s sändning redan efter första perioden.



När 5–2-segern var säkrad utvecklade Pettersson ytterligare kring den plötsliga succén.



– Det är såklart kul när det trillar in. Det var jäkligt skönt. Det behövdes för självförtroendet, och framförallt för att ta tre poäng, säger han och fortsätter kring huruvida självförtroendet var lågt tidigare, i inledningen av lånet i AIK.

– Nej, men att bli utlånad, ny stad, nytt lag, nytt boende, och allt sådant runt omkring… det känns som att det har börjat lugna ner sig nu. Nu har jag haft lite mer fokus på isen. Det är alltid skönt när det trillar in puckar. Det stärker självförtroendet vilken situation man än är i.

”Det var bara att gå in och prickskjuta”

Även 4–2-målet av AIK och Hugo Pettersson kom i powerplay, men fullträffen som säkrade 20-åringens hattrick kom efter att han snott åt sig pucken i mittzon, skinnat in mot mot mål och avfyrat ett hårt skott i högra krysset.



– Svårt att beskriva. Jag var jäkligt påkopplad och hade lite rus i kroppen, och sen bara dök det upp en till puck där i mitten. Det var bara att gå in och prickskjuta. Det var skönt, säger han i TV4 och fortsätter om när han gjorde tre mål i en match senast.

– Kan det ha varit i J20 någon gång kanske? Jag kommer inte ihåg när det var exakt, men det var riktigt skönt att få göra det i AIK-tröjan nu när vi börjar ta fart framåt.



Som HV-talangen är inne på var detta AIK:s fjärde raka seger. En svit som nu tagit dem till en femteplats i tabellen.



– Vi kommer ihop bra som lag tycker jag. När jag kom hit kändes det som att vi var lite nedstämda, och att det gick emot lite. Nu har vi jobbat vidare, nött lite med detaljer och sådär, så det har känts bättre de senaste matcherna, säger Pettersson.

