Herman Liv har begått seniordebut.

Almtuna, som nu överraskande samlat ihop åtta poäng på tre matcher, vann på fredagen mot Vimmerby.

Därmed blev 19-åringens seniordebut succé – och 3–2 skrevs segersiffrorna till efter förlängning i Småland.

Herman Liv segrade i debuten på seniornivå.

Foto: Bildbyrån

2021 flyttade Herman Liv till Örebro, för att gå hockeygymnasiet och spela för Örebro Hockey. Under de senaste åren har han varit ungdomslandslagsman som målvakt – och till den här säsongen lånades han ut till Almtuna.

I Hockeyallsvenskan har han fått vänta ut sin debut och den kom först i den tredje matchen.

Vann sin första seniormatch

Den spelades på fredagskvällen när laget från utanför Uppsala reste till Vimmerby. I en svängig match släppte Herman Liv in första pucken i matchen efter att ha blivit totallurad av ett skott. Almtuna skulle dock vända och vinna efter ett sent mål i den tredje perioden och ett i förlängningen.

Därmed fick målvaktslegendaren Stefan Liv’s son Herman fira en seger i sin första seniormatch i karriären. Hjälte blev Lucas Stockselius för Almtuna.