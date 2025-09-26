Herman Liv vinner startdebuten – efter sen vändning
Följ HockeySverige på
Google news
Herman Liv har begått seniordebut.
Almtuna, som nu överraskande samlat ihop åtta poäng på tre matcher, vann på fredagen mot Vimmerby.
Därmed blev 19-åringens seniordebut succé – och 3–2 skrevs segersiffrorna till efter förlängning i Småland.
2021 flyttade Herman Liv till Örebro, för att gå hockeygymnasiet och spela för Örebro Hockey. Under de senaste åren har han varit ungdomslandslagsman som målvakt – och till den här säsongen lånades han ut till Almtuna.
I Hockeyallsvenskan har han fått vänta ut sin debut och den kom först i den tredje matchen.
Vann sin första seniormatch
Den spelades på fredagskvällen när laget från utanför Uppsala reste till Vimmerby. I en svängig match släppte Herman Liv in första pucken i matchen efter att ha blivit totallurad av ett skott. Almtuna skulle dock vända och vinna efter ett sent mål i den tredje perioden och ett i förlängningen.
Därmed fick målvaktslegendaren Stefan Liv’s son Herman fira en seger i sin första seniormatch i karriären. Hjälte blev Lucas Stockselius för Almtuna.
Den här artikeln handlar om: