Östersund förstärker på backsidan.

Nu presenterar klubben Henrik Malmström som sitt nyförvärv.

– Det är en back med sina största kvaliteter, säger föreningens sportchef Rasmus Aro till lagets hemsida.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Henrik Malmström kommer senast från spel i Västerås och har under tidigare säsonger varit en del av Södertälje. Nu är han klar för seriekonkurrenten Östersund på ett avtal som gäller till och med 2028.

– Det ska bli sjukt roligt att flytta upp till Jämtland och få träffa alla. Vi ska se till att göra en riktigt bra säsong och spela slutspel till våren, säger 27-åringen till lagets hemsida.

Under den senaste säsongen gjorde backen två poäng (0+2) på 42 omgångar i grundserien och 1+0 på fem kvalmatcher med VIK. Nu tror klubbens sportchef Rasmus Aro att många av hans egenskaper kommer passa bra in i truppen.

– Det känns väldigt bra att kunna presentera Henrik, det är en back med sina största kvaliteter i defensiven och har dessutom bra ledaregenskaper. Han har alla möjligheter att ha en stor roll hos oss och med sin storlek och rutin vara en viktig pjäs i lagbygget, säger han till lagsidan.

Under sin karriär har Henrik Malmström, som har Linköping som moderklubb, spelat 390 matcher i HockeyAllsvenskan. Den storväxte försvararen har noterats för 58 poäng på dessa matcher. Östersund blir hans fjärde allsvenska klubb i karriären, förutom Södertälje och Västerås har Malmström tidigare även spelat i Västervik.

Source: Henrik Malmström @ Elite Prospects