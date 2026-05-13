Östersunds målvaktsduo är bestämd.

Nu är Hampus Hedman klar för klubben.

– Jag är tacksam för förtroendet, säger 25-åringen till klubbens hemsida.

Hampus Hedman är klar för Östersund.

Foto: Patric Söderström / Bildbyrån

Hampus Hedman kommer senast från spel i Karlskrona där han hade en räddningsprocent på 90,9 efter 23 spelade matcher under årets säsong. Nu lämnar han Hockeyettan för Hockeyallsvenskan när målvakten är klar för en flytt till Jämtland för spel i Östersund.

– Det ska bli sjukt kul att få representera Östersunds IK nästkommande säsong. Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att träffa laget och fansen, säger Hedman till lagets hemsida.

Även klubbens sportchef Rasmus Aro ser fram emot att målvakten ansluter till truppen för att bilda målvaktspar med Carl Lidö.

– Hampus känns som en spännande kompanjon till Carl Lidö på vår målvaktssida för den kommande säsongen. Han har gjort flera säsonger i Hockeyettan och har senast två väldigt starka säsonger bakom sig. Det ska bli kul att följa hans resa i ÖIK, säger Aro till lagsajten.

Hampus Hedman har HV71 som moderklubb men lämnade klubben 2021. Därefter tillbringade han fyra säsonger i Hockeyettan med HC Dalen där han växte ut till en toppmålvakt. Säsongen 2024/25 lånades Hedman också in av Mora i Hockeyallsvenskan men satt endast på bänken för dalaklubben. Förra året lämnade burväktaren Dalen och flyttade till topplaget Karlskrona. Efter endast en säsong i KHK-tröjan har Hampus Hedman nu fått ett allsvenskt avtal med Östersund.

Kontraktet i Östersunds IK sträcker sig över den kommande säsongen, 2026/27.

