Tidigare HA-tränaren får förlängt: ”Tagit steg”

Efter tiden i Hockeyallsvenskan tog sig Tero Lehterä an jobbet som förbundskapten för det finska damlandslaget. Nu står det klart att 53-åringen får förlängt.

Tero Lehterä var i IK Oskarshamn innan jobbet Finland. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Trots en fjärdeplats i gruppen och ett uttåg mot Schweiz redan i kvartsfinalen väljer Finland att inte göra om efter OS.

Med en dryg månads utvärdering meddelar vårt grannland nu att förbundskaptenen Tero Lehterä får fortsatt förtroende för damlandslaget. Detta genom att utnyttja optionen i kontraktet för ytterligare ett år.

– Även om vi inte uppnådde önskat resultat vid OS har vi varit mycket nöjda med Lehteräs arbete i det stora hela. Tränar- och lagarbetet har varit målinriktat och många saker har tagit steg framåt. Lehterä har utvecklat damlandslagets verksamhet med sin egen entusiasm och professionalism och det är fantastiskt att viljan att fortsätta delas, säger Olli Salo på det finska ishockeyförbundet i ett uttalande under måndagen.

För 53-årige Lehterä innebär detta att han inte behöver leta efter ett nytt uppdrag. Något han blivit van vid att göra under sina tidigare år där han anställs under pågående säsong av Västerås, Östersund, samt Oskarshamn.

Den gångna landslagssäsongen var Lehteräs första som tränare för ett damlag.

Source: Tero Lehterä @ Elite Prospects