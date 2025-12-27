Får ny chans i Hockeyallsvenskan

Det blev bara 19 matcher i Östersund innan Gustav Meijer lämnade Hockeyallsvenskan för spel i Enköping. Nu får forwarden en ny chans i ligan hos Almtuna.

Gustav Meijer efter ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Östersund och AIK den 21 november 2025 i Östersund.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Gustav Meijer spelade förra säsongen i Brynäs U20-lag och gjorde där 28 poäng på 43 matcher i U20 Nationell. Han blev sedan värvad till Östersund i Hockeyallsvenskan inför den här säsongen. Där hade 20-åringen det alltjämt svårt att ta en plats i laget.

Det blev 19 matcher utan någon poäng innan parterna valde att gå skilda vägar.

Ny klubb blev då Enköping SK i Hockeyettan. Där har han nu hunnit göra fyra matcher sedan han lämnade Östersund i mitten av december. Och redan nu kommer en ny chans i ligan. Almtuna har nämligen valt att låna in talangen inför lördagens bortamatch mot MoDo. Det efter att bland annat Liam Danielsson är frånvarande på junior-VM.

Gustav Meijer har tidigare spelat fyra säsonger i Almtuna och debuterade i Hockeyallsvenskan med klubben säsongen 23/24. I samma säsong var han även kapten för klubbens U20-lag.

Source: Gustav Meijer @ Elite Prospects