Glifford byttes ut – i tung derbyperiod: ”Bjuder på fyra mål”

Vid seger i kustderbyt i öst, skulle man behålla serieledningen.

Kalmar körde fullständigt över Oskarshamn på bortais.

Efter tre snabba bortamål fick Olof Glifford lämna IKO:s kasse.

– Vi bjuder dem på fyra mål, konstaterar Oskarshamns assisterande kapten Filip Svenningsson i TV4.

Matchen slutade 0–4 till Kalmar.

Olof Glifford lämnar isen efter tunga inledningen. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0443

I skrivande stund står det 4–0 till Kalmar och 4–0 till Björklöven.

De två just nu överlägsna topplagen ser ut att båda vinna stort på onsdagen. Det mest imponerande är så klart Kalmars förkrossande inledning i rivalmötet i öst mellan de själva och Oskarshamn. Efter en jämn första period ledde man med 1-0 efter mål från backen Tobias Aronsson.

Det var först i den andra perioden som man satte tänderna i IKO. För då klev man fram och gjorde tre nya mål. Poängen, de stod Valdemar Johansson och Albin Storm för. Först gjorde Johansson 2–0, innan Albin Storm fyllde på.

”Vi bjuder dem på fyra mål”

Efter 3–0 målet i den andra perioden byttes dessutom Olof Glifford ut. Emil Vuorio fick alltså komma in men fick släppa förbi sig sitt första mål redan sex minuter senare.

För då spelade Valdemar Johansson fram till Storm som kunde sätta 4–0. Det var tal om en fullständig kollaps i den andra perioden, för Oskarshamn drog också på sig en utvisning som tydde på frustrationen i laget.

Sista perioden blev mållös och Kalmar behåller därmed serieledningen.