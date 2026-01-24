Efter förlusten mot Södertälje ligger MoDo på delad sista plats i formtabellen. Nu pekar tränaren Fredrik Andersson ut sina stjärnspelare.

– Det blir för omständigt hela tiden och spel på utsidan, säger han till ÖA efter 1–4-matchen.

Fredrik Andersson och Tyler Kelleher, MoDo. Foto: Bildbyrån (montage).

”Totalt sett över 60 minuter skapar vi alldeles för lite”

Så låter det i Örnsköldsviks Allehanda när huvudtränare Fredrik Andersson ger sin analys efter fredagens 1–4-förlust mot Södertälje. Men det är även något annat som ställer till det. Något sportchef Henrik Gradin menade var ”alldeles för mycket lättja” i Expressen.

Men varför ser det ut så? I ÖA svarar Andersson.

– Hade jag haft ett bra svar på varför hade jag tagit tag i det direkt. Men man måste ha respekt för motståndarna varje dag och tävla för att vinna, det är vad hockey handlar om. Du ska vara bättre än killen du står bredvid i varje byte – det brukar vi prata om. Varför det ser ut så här kan ju bero på att vi inte tävlar tillräckligt bra på träning, säger han.

Kritiserar toppspelarna: ”Väldigt osynliga”

Fredrik Andersson, som ersatte Mattias Karlin 7 december, har inte fått någon vidare effekt. Nu är han besviken på sina spelare att de inte tävlar mer, och menar att det inte sänder bra signaler till fansen.

I ÖA kritiserar han även sina tänkta toppspelare.

– De är väldigt osynliga, vår bästa line i dag är med Gästrin, Swetlikoff och Olofsson som skapar något. Vi har en toppline med Granberg, Larsson och Kelleher som inte fick ut speciellt mycket. Det blir för omständigt hela tiden och spel på utsidan. Vi har en del att fundera på när det gäller konstellationerna. Vi hoppas få effekt när Fitzgerald och Andersson är tillbaka, säger han till tidningen.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects