Förlorar – för tredje matchen i rad: ”Jobbigt bara”

MoDo fick ett uppsving efter sparkningen av Mattias Karlin.

Nu är den effekten ett minne blott.

Fredagens match avgjordes i stort sett efter att MoDo bjudit Södertälje på ett billigt mål.

– Tungt som du säger, otur med studsen. Jobbigt bara, säger Milton Gästrin i TV4.

MoDo förlorade med 1–4 till slut.

Södertälje fick fira seger. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0118

Efter en period i Örnsköldsvik ledde Södertälje SK med 2–0 mot MoDo. Målen kom från Hampus Harlestam och Roope Laavainen.

I den andra perioden svarade Milton Gästrin och hemmalaget stod för positiv period överlag.

Men i sluttampen av perioden kunde SSK utöka ledningen – efter ett för MoDo dråpligt mål. Det var Viktor Liljegren som slängde in en puck mot medspelare, men som via en skridsko studsade in i mål bakom Adam Werner.

– Det är jättesvårt att försvara sig mot, säger Per Svartvadet i TV4.

Södertäljes starka form fortsätter

MoDo fick dock aldrig grepp om den tredje perioden innan det förmodligen var för sent. För bara sex minuter in i slutperioden hade gått när Södertälje utökade till 4–1. Hemmalaget stod blott för skott de första tio minuterna. Henrik Erikssons 4–1 mål tog luften ur arenan.

Det var MoDos tredje raka förlust. Tidigare hade man förlorat bortamatcher mot bottenlaget Troja-Ljungby (0–3) och Östersund (1-3). Därmed börjar pressen på MoDo och deras tränare Fredrik Andersson att öka igen. Laget är fyra i serien och har nu fem poäng upp till Karlskoga, som spelar senare i kväll.

Samtidigt innebär segern för Södertäljes del att man fortsätter att klättra i Hockeyallsvenskan och är nu sjua.