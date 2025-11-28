Ny förlängningsförlust för Västerås

Vimmerby-seger med 4–3 efter förlängning

Johan Mörnsjö matchvinnare för Vimmerby

Fjärde raka förlusten för Västerås

Det blev en riktigt tajt match när Vimmerby tog emot Västerås i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Johan Mörnsjö som gjorde det avgörande målet.

I och med detta har Västerås fyra förluster i rad.

Bik Karlskoga nästa för Vimmerby

Vimmerby tog ledningen i början av första perioden genom Kevin Engvall.

Carl Jakobsson och Oscar Lawner låg sen bakom vändningen till 1–2 för Västerås.

Efter 1.16 i andra perioden slog Patrick Guay till och gjorde 1–3.

Efter 3.24 i andra perioden reducerade Vimmerby till 2–3 genom Kevin Wennström efter förarbete från Jakob Karlsson och Anton Carlsson.

6.30 in i tredje perioden fick Elliot Ekefjärd utdelning framspelad av Nick Bochen och Arvid Hurtig och kvitterade.

Stor matchhjälte för Vimmerby 1.21 in i förlängningen blev Johan Mörnsjö med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Vimmerbys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerås sjätte uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Vimmerby är Bik Karlskoga. Västerås tar sig an Björklöven borta. Båda matcherna spelas onsdag 3 december 19.00.

Vimmerby–Västerås 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (2.04) Kevin Engvall (Hugo Orrsten, Gustaf Malmkvist), 1–1 (14.02) Oscar Lawner (Veikko Loimaranta), 1–2 (16.43) Carl Jakobsson (Karl Annborn, Veikko Loimaranta).

Andra perioden: 1–3 (21.16) Patrick Guay, 2–3 (23.24) Kevin Wennström (Jakob Karlsson, Anton Carlsson).

Tredje perioden: 3–3 (46.30) Elliot Ekefjärd (Nick Bochen, Arvid Hurtig).

Förlängning: 4–3 (61.21) Johan Mörnsjö (Hugo Orrsten, Nick Bochen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-0-3

Västerås: 1-2-2

Nästa match:

Vimmerby: BIK Karlskoga, borta, 3 december

Västerås: IF Björklöven, borta, 3 december