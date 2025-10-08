Fick debutera efter kollegans mardrömsstart

Medan de flesta nyförvärv får vänta ut en sommar och en försäsong innan sin debut – blev Olof Lindboms väntan i Karlskoga desto kortare.

En dag – och nio minuters hockey mellan BIK Karlskoga och Almtuna räckte.

Efter att ha släppt in tre tidiga mål var tålamodet slut, och Lars Volden fick lämna plats åt Lindbom.

Lars Volden fick inte behålla platsen mellan stolparna länge. Foto: Bildbyrån

Förstakedjan har burit Almtunas produktion i mångt och mycket i inledningen av säsongen. Föga förvånande var det just trion där fram som satte 1–0 redan i den första minuten. Målskytt blev Hannes Hellberg, assisterad av sina poängstarka kollegor Mikkel Øby-Olsen och Lucas Stockselius.

Efter bara 1.06 blev det sedan 2–0 genom Jacob Grönhagen, som även gjorde 3–1 bara nio minuter av perioden. Då var det dags för Karlskoga att byta målvakt.

Lars Voldens tunga match varade bara i 09.47 innan nyförvärvet Olof Lindbom fick kliva in mellan stolparna. Detta bara en dag efter att spelaren tagit plats i truppen. Resten av Lindboms första match i Karlskoga var stabil och han motade samtliga skott.

Matchen slutade 1–3 till Almtuna som därmed återhämtar sig efter tre raka förluster.

