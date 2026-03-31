Egna produktens beslut – stannar i HA-klubben

Adam Petersson, 22, har gjort två hockeyallsvenska säsonger med moderklubben Vimmerby.

Nu står det klart att forwarden stannar.

Adam Petersson har gjort fem mål på två hockeyallsvenska säsonger med sitt Vimmerby. Han har även hunnit med två korta utlåningar under åren med Tranås och Visby/Roma i Hockeyettan.

Nu står det klart att Vimmerby Hockey väljer att förlänga med forwarden, som man säkert ser ännu mer potential i till de kommande åren.

“Adam har visat stor förmåga att utvecklas tillsammans med laget. Det är en arbetsmoral och egenskaper som är viktiga hos en ung spelare i vår miljö”, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande.