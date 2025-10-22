Jakob Ihs-Wozniak visar direkt att han kan fylla Fredrik Forsbergs skor i Björklöven. Luleå-talangen slog till direkt i debuten – i powerplay.

– Han (Marcus Nilsson) är rätt bra, säger 18-åringen med ett leende i TV4 under 5–2-segern.

Jakob Ihs-Wozniak i Björklöven. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

24 minuter och 59 sekunder.



Det var vad det tog för Jakob Ihs-Wozniak att presentera sig i Hockeyallsvenskan och Björklöven. Luleå-lånet som blev klart tidigare under dagen hade flugits in tätt inpå för att göra debut, borta mot Almtuna, och fick dessutom ta en plats i förstakedjan då Fredrik Forsbergs saknades.



Och som 18-årige forwarden visade att han kan fyllda stjärnans skor – åtminstone i powerplay.



När Marcus ”Lilliz” Nilsson fick pucken till sig till höger höjde Ihs-Wozniak snabbt på klubben vid den vänstra tekningscirkeln. En flipp-pass och ett stenhårt skott senare kom jublet. Det första målet i andradivisionen, och det fjärde på seniornivå var säkrat.



– Vilken start på det här lånet. Snacka om att ta över Forsbergs plats i laget. Det är ett klassmål, säger TV4:s kommentator Linus Eklund i sändningen.

”Det är väl en rätt bra flipp-macka”

Efter andra perioden bjuder löftet på ett stort leende.



– Ja, det blev det (succédebut), det är skitkul, säger han och fortsätter om målet.

– Vi pratade innan om att jag skulle hitta den fria ytan där mellan forwarden och backen. Det blev öppet ganska direkt och så är det väl en rätt bra flipp-macka också. Han (Marcus Nilsson) är rätt bra.



Ihs-Wozniak fortsätter om när han fick veta om att han skulle spela i powerplay direkt.



– Det var när jag kom hit och landade i Stockholm. Assisterande tränare mötte upp mig och då pratade vi lite om det.



Jacob Olofsson och Gustav Possler hade öppnat målskyttet för ”Löven” i den första perioden. Almtuna svarade, men Ihs-Wozniak utökade. Ställningen inför tredje var 3–2 till bortalaget. Väl där utökade man till 5–2 via Axel Ottosson och Joel Mustonen.