Robin Christoffersson kallas hem till Leksand på grund av Marcus Gidlöfs skada – då agerar Vimmerby. Claes Endre, som vaktade kassen för klubben under fjolårssäsongen, tar plats i laguppställningen tills Christoffersson är tillbaka.

– Som läget är nu passar det båda parterna bra, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson till Vimmerby Tidning.

Claes Endre återvänder till Vimmerby.

Claes Endre fick inte förlängt kontrakt i Vimmerby efter fjolårssäsongen – trots det har han varit en del av laget i år.

29-åringen har funnits med på avbytarbänken vid fem tillfällen, bland annat när Robin Christoffersson blev pappa, och nu får han chansen att visa upp sig i Hockeyallsvenskan återigen. Endre ersätter Robin Christoffersson som återkallats till ett skadedrabbat Leksand. Vimmerbys Pontus Eltonius får alltså den rutinerade burväktaren som uppbackning fram tills Christoffersson återvänder.

– Det blir samma lösning som vi haft tidigare under säsongen när Robin varit borta, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson till Vimmerby Tidning.

Hur länge Claes Endre blir kvar i Vimmerby är ännu oklart, men att ha honom tillgänglig vid såna här tillfällen är lyxigt berättar Pelle Johansson för tidningen.

– Det får man säga. Man får tacka sin lyckliga stjärna. Det kan givetvis komma att ändras, Claes letar såklart efter en permanent lösning, men så som läget är nu passar det båda parterna bra.

29-åringen har gjort 137 matcher i Hockeyallsvenskan och har en räddningsprocent på 90,2 procent i ligan.

