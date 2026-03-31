Björklöven-seger med 3–2 mot SSK

Linus Cronholm avgjorde för Björklöven

Linus Cronholm blev hjälte sent. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0095

Med 3–2 (0–1, 1–1, 2–0) hemma har Björklöven tagit greppet om serien mot SSK i Hockeyallsvenskans semifinal. Björklöven har greppet om matchserien med 1-0.

Linus Cronholm blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 18.52 in i tredje perioden.

Det var Björklövens sjunde raka seger mot SSK.

Leevi Teissala gav SSK ledningen efter 13 minuter på pass av Hampus Harlestam.

Efter 8.02 i andra perioden nätade Lenni Killinen framspelad av Joel Mustonen och Olli Vainio och kvitterade för Björklöven. SSK tog ledningen på nytt alldeles i slutsekunderna av perioden genom Sebastian Dyk efter förarbete av Daniel Norbe och Patrik Zackrisson.

12.33 in i tredje perioden fick Olli Vainio utdelning på pass av Marcus Nilsson och Gustav Possler och kvitterade. Linus Cronholm stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.08 kvar att spela assisterad av Gustav Possler och Marcus Nilsson. Därmed hade Björklöven vänt matchen.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.