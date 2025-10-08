Björklöven trummar på i toppen – efter ny seger

Seger för Björklöven med 3–0 mot Vimmerby

Björklövens sjunde seger på de senaste sju matcherna

Gustaf Kangas matchvinnare för Björklöven

Segertåget fortsätter för Björklöven. Mot Vimmerby borta i VBO Arena på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (0–0, 3–0, 0–0) och har nu sju segrar i rad i hockeyallsvenskan.

Vimmerby–Björklöven – mål för mål

Första perioden blev mållös. Björklöven stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Björklöven tog därmed en klar seger. I tredje perioden höll Björklöven i sin 3–0-ledning och vann.

Vimmerby stannar därmed på 14:e och sista plats och Björklöven toppar fortfarande tabellen. Noteras kan att Björklöven sedan den 25 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

Fredag 10 oktober 19.00 möter Vimmerby Nybro hemma i VBO Arena medan Björklöven spelar borta mot Kalmar.

Vimmerby–Björklöven 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (27.01) Gustaf Kangas (Linus Cronholm, Olli Vainio), 0–2 (32.51) Gustav Possler (Oliwer Sjöström, Axel Ottosson), 0–3 (37.24) Fredrik Forsberg (Marcus Nilsson, Oliwer Sjöström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-1-3

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Vimmerby: Nybro Vikings IF, hemma, 10 oktober

Björklöven: Kalmar HC, borta, 10 oktober