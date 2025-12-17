Björklöven tar åttonde raka – trots tappet

Björklöven vann med 3–2 efter straffar

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Marcus Nilsson avgjorde för Björklöven

Det blev en riktigt tajt match när Nybro tog emot Björklöven i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Marcus Nilsson för.

I och med detta har Björklöven hela åtta raka segrar i hockeyallsvenskan och har nio raka segrar på bortaplan.

AIK nästa för Björklöven

Den första perioden slutade mållös.

14.44 in i andra perioden gjorde Björklöven 1–0 genom Liam Dower Nilsson assisterad av Oscar Tellström och Mathew Maione.

Därefter fixade Nybros Alex Ciernik och Gabriel Säll att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Björklöven kvitterade till 2–2 genom Jacob Olofsson med knappt tre minuter kvar att spela.

Björklövens Marcus Nilsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Nybro har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nybro på tionde plats och Björklöven i serieledning.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 december. Då möter Nybro Almtuna i Upplandsbilforum Arena 19.00. Björklöven tar sig an AIK borta 20.30.

Nybro–Björklöven 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Andra perioden: 0–1 (34.44) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström, Mathew Maione).

Tredje perioden: 1–1 (48.44) Gabriel Säll (Hannes Hellberg, Jesper Mångs), 2–1 (50.17) Alex Ciernik (Joel Kant, Julius Bergman), 2–2 (57.55) Jacob Olofsson (Mathew Maione, Jakob Ihs-Wozniak).

Straffar: 2–3 (65.00) Marcus Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 1-1-3

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Nybro: Almtuna IS, borta, 19 december 19.00

Björklöven: AIK, borta, 19 december 20.30