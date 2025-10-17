Glädjebeskedet: Får tillbaka flera nyckelpjäser

Skadeläget i BIK Karlskoga ser ut att ljusna.

Till kvällens match mot Oskarshamn får Bofors tillbaka fyra spelare i laget.

Rikard Olsén och Oliver Eklind är två av spelarna som gör comeback för BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån

De senaste matcherna har BIK Karlskoga fått klara sig utan flera spelare på grund av en ansträngd skadesituation. I onsdagens match mot Nybro fick Karlskoga tillbaka Hampus Plato – medan saknade samtidigt alla tre (!) ordinarie målvakter. Därför fick inlånade William Kias vakta kassen för Bofors mot Nybro.

Nu ser däremot skadeläget ut att ljusna för Karlskoga.

Till fredagskvällens hemmamatch mot Oskarshamn får BIK nämligen tillbaka fyra spelare. Nye målvakten Olof Lindbom är tillbaka efter att ha missat onsdagens match. Lindbom kliver rakt in i kassen och Kias förpassas i stället till båset. På backsidan är även toppbacken Rikard Olsén med igen och han går åter in i första backpar med Eero Teräväinen.

Offensivt är det två forwards som gör comeback för BIK Karlskoga. Oliver Eklind har inte spelat sedan premiären mot Södertälje 19 september, där han åkte på en underkroppsskada. Efter att ha missat åtta matcher är Eklind nu tillbaka i laget och spelar i en kedja med Åke Stakkestad och Casper Haugen Evensen. Även Elias Ekström kliver tillbaka in i laguppställningen efter att ha missat ett antal matcher. Ekström får spela i en kedja med Kalle Jellvert och Hampus Plato.

Trots att flera spelare nu är tillbaka i spel igen för BIK Karlskoga har de fortfarande en lång frånvarolista. Alltjämt saknas nämligen målvakterna Lars Volden och Trym Gran, backen Viktor Lang samt forwards Viktor Lennartsson och Leevi Viitala.

Vi välkomnar ett gäng spelare tillbaka in i laguppställningen!🩷



Nedsläpp 19.00🔥#BIKKarlskoga #StoltaBIKARE pic.twitter.com/Kn2r3l9R5E — Bofors IK Karlskoga (@BIK_Karlskoga) October 17, 2025

Source: BIK Karlskoga @ Elite Prospects