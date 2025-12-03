Formstarka Karlskoga vinner igen

Bik Karlskoga vann med 4–2 mot Vimmerby

Bik Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna

Gustaf Franzén gjorde två mål för Bik Karlskoga

Matchen mellan hemmalaget Bik Karlskoga och gästande Vimmerby var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Bik Karlskoga och vann matchen i hockeyallsvenskan med 4–2 (1–2, 1–0, 2–0). Segern var Bik Karlskogas femte på de senaste sex matcherna.

Henrik Björklund gjorde matchvinnande målet

Bik Karlskoga tog ledningen i första perioden genom Gustaf Franzén.

Martin Pärna och Kevin Wennström gjorde att Vimmerby vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 16.33 i andra perioden nätade Oliver Eklind framspelad av Jonatan Harju och Sander Vold Engebråten och kvitterade för Bik Karlskoga.

4.30 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Henrik Björklund på pass av Eero Teräväinen och Gustaf Thorell och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.16 kvar att spela på nytt genom Gustaf Franzén efter pass från Tim Barkemo och Henrik Björklund. 4–2-målet blev matchens sista.

Vimmerby ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Bik Karlskoga är på andra plats.

På fredag 5 december 19.00 spelar Bik Karlskoga borta mot Mora och Vimmerby hemma mot Modo Hockey.

Bik Karlskoga–Vimmerby 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (9.45) Gustaf Franzén (Viktor Lennartsson), 1–1 (11.33) Kevin Wennström (Jakob Karlsson, Anton Carlsson), 1–2 (18.13) Martin Pärna (Arvid Caderoth).

Andra perioden: 2–2 (36.33) Oliver Eklind (Jonatan Harju, Sander Vold Engebråten).

Tredje perioden: 3–2 (44.30) Henrik Björklund (Eero Teräväinen, Gustaf Thorell), 4–2 (58.44) Gustaf Franzén (Tim Barkemo, Henrik Björklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-1-0

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Bik Karlskoga: Mora IK, borta, 5 december

Vimmerby: Modo Hockey, hemma, 5 december