Beskedet: Backarna får lämna MoDo

Under måndagen presenterads Elias Rosén till backsidan. Nu meddelar MoDo att Viktor Persson och Jacob Bengtsson går åt andra hållet, ut genom dörren.

Viktor Persson och Jacob Bengtsson lämnar MoDo. Foto: Bildbyrån (montage).

MoDo bygger om sin backsida efter misslyckandet under 2025/26. Något som redan varit på gång genom värvningar av Oskar Wahlberg och Elias Rosén. Nu bekräftar man också att flera spelare gjort sitt efter semifinalförlusten mot Karlskoga.

Det handlar om backduon Viktor Persson och Jacob Bengtsson, vars kontrakt nu gått ut.

”Vi tackar båda backarna för deras insatser i MoDo-dressen och önskar lycka till framåt”, skriver MoDo i sina kanaler under tisdagen.

För Viktor Persson kommer detta efter att han vänt hem till Sverige inför 2025/26. 24-åringen från Hedesunda hade tidigare lämnat Brynäs och gjort comeback i den finska högstaligan. Den två år äldre Jacob Bengtsson anslöt även han inför den gångna säsongen efter en kortare tid i Brynäs. Stockholmaren har en bakgrund i AIK, men lämnade tidigt för att försöka slå sig fram i Nordamerika genom USHL och NCAA.

