Daniel Norbes kontrakt med Södertälje löper ut efter säsongen.

Då finns utländskt intresse för backen – som öppnar för en flytt.

– Det kommer att handla om vilka alternativ som finns, säger han till Smålandsposten.

Daniel Norbe.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Daniel Norbe har varit Hockeyallsvenskans poängbäste back sedan han flyttade till Södertälje 2022.

Till våren går kontraktet med SSK ut – och det är ovisst kring hurvida nyckelbacken blir kvar eller inte. Den 30-årige backen är villig att lyssna på vilka olika alternativ som kommer att dyka upp inför nästa säsong.

– Det är inget som är spikat i sten så. Det kommer att handla om vilka alternativ som finns. Vi har varit här i fyra år och trivs väldigt bra, säger Norbe till Smålandsposten och fortsätter:

– Jag kommer att lyssna på vad som finns och även mot utlandet, vad som finns för intresse. Jag är ganska villig att lyssna på det mesta och känner att det är ett viktigt val sett till var jag är i min karriär.

Finns intresse från Sverige och utlandet

Enligt Norbe finns det både svenskt och utländskt intresse för honom inför nästa säsong.

– När jag pratade med agenten nu i dagarna så fanns det i alla fall intresse både från Sverige och utlandet så vi får se vad magkänslan säger och vad som känns bäst när jag måste ta ett beslut, säger Norbe.

Den här säsongen har Daniel Norbe producerat 14 poäng (6+8) på 25 matcher för Södertälje, vilket gör honom till lagets näst poängbäste spelare bakom Sebastian Dyk (18 poäng).

Source: Daniel Norbe @ Elite Prospects