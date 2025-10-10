Kan August Tornberg hamna i Hockeyallsvenskan efter uppbrottet i Färjestad?

Nu, i samband med mötet med Södertälje, ger MoDos Henrik Gradin ett tydligt besked.

– Vi tittar hela tiden på marknaden, säger sportchefen till TV4 under sändningen av SSK-matchen.

August Tornberg och MoDos sportchef Henrik Gradin. Foto: Bildbyrån (montage).

”Vi ville inte stå i vägen för August och vi har i samförstånd kommit överens att gå skilda vägar”



Beskedet kom från Färjestad och sportdirektör Rickard Wallin i ett uttalande från SHL-klubben under fredagen, efter att August Tornberg varit petad i inledningen av säsongen. 33-åringen hade under den senaste tiden fått sparsamt med speltid och ska, enligt klubben, sedan ha bett om att få lämna för en ny utmaning.



Dessa sista ord skapar därmed en hel del nyfikenhet kring var backen ska spela sin hockey härnäst.



Nu, under fredagens möte med Södertälje, får Henrik Gradin frågan om det kan vara aktuellt för hans MoDo. En fråga som följs av ett tydligt svar.



– Nej, det kan det inte (vara ett aktuellt namn). Det är kört, säger han till TV4 under sändningen.



Expressen uppger även under fredagen det troligen är utlandsspel som väntar för Tornberg.

”Ska vi fylla på så kanske det är på backsidan”

I och med att AIK:s tidigare stjärncenter Gerry Fitzgerald snart ansluter till MoDo är det dock en back som man möjligen vill plocka in, menar Gradin.



– Vi gick ut tidigt och sa att det är där vi kanske tittar på spelare. Gerry (Fitzgerald) kommer in här i november och ska vi fylla på så kanske det är på backsidan. Sen får vi se, säger han i TV4 och fortsätter.

– Jag tycker att vi ger alla chansen att spela. Vi har ett par unga killar som har tagit för sig och gjort det bra. Vi får se, vi tittar hela tiden på marknaden, men det är inget vi tänker här och nu.



August Tornberg kom till Färjestad och SHL 2022, efter två år i Björklöven och två år i Västerås. Innan dess var det Piteå HC och Hockeyettan som var hans vardag.

Source: August Tornberg @ Elite Prospects