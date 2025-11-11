MoDo har varit tydliga med att de letar efter förstärkningar på backsidan – nu har de hittat en temporär lösning. August Berg lånas in från Djurgården inför de tre kommande matcherna.

– Vi är i en situation där vi har skador på backsidan och August är i behov av speltid, säger sportchef Henrik Gradin till klubbens hemsida.

August Berg. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Det var inte länge sedan August Berg senast drog på sig MoDo-tröjan – nu står det klart att det blir en återkomst till klubben.

Försvararen har haft svårt att sno åt sig speltid i Djurgården, medans MoDo har varit tydliga med att de behöver förstärka backsidan. Inför MoDos kommande tre matcher lånas backen in på ett korttidsavtal.

– Vi är i en situation där vi har skador på backsidan och August är i behov av speltid. Vi är tacksamma över att vi kunde hitta den här lösningen och kan låna honom under denna vecka. Att det är en spelare som vi känner väl, och som känner vår organisation väl, är också positivt, säger sportchef Henrik Gradin.

August Berg spelade i MoDo från 2022 till 2024 och var med när klubben tog steget upp till SHL säsongen 22/23. Efter en säsong i SHL med klubben återvände försvararen till Stockholm och hjälpte Djurgården ta steget upp.

26-åringen har gjort 46 poäng (16+30) på 112 matcher i Hockeyallsvenskan, och har gjort 28 poäng (11+17) i högstaligan. Den här säsongen har han svarat för två poäng (2+0) på 15 matcher.

Source: August Berg @ Elite Prospects