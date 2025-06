Beskedet: Almtuna tappar nyckelforwarden

Under 2024/25-säsongen var det endast en spelare som gjorde fler poäng i Almtuna än Oliver Kandergård.

Nu meddelar den allsvenska klubben att det inte blir någon fortsättning för forwarden, samt Anton Klint.

Oliver Kandergård i Almtuna. Foto: Bildbyrån/Andreas L. Eriksson.

Almtuna tappar en av sina poängstarkaste spelare från 2024/25.



Under lördagen meddelar Hockeyallsvenska klubben att både Oliver Kandergård och Anton Klint inte kommer att fortsätta spela i tröjan. Detta efter tre raka säsonger i AIS för den förstnämnde, och fyra för den sistnämnde.



”Vi vill rikta ett stort tack till dem för deras insatser och önskar dem lycka till i sina framtida karriärer”, skriver Almtuna på sociala medier.

I toppen av interna poängligan

För Anton Klint blir detta en nystart efter att han etablerat sig i andraligan via Almtuna, och även fått chansen på lång till SHL. Dessförinnan hade det endast blivit spel nere i Hockeyettan med Forshaga. En period då han förresten även var lagkamrat med just Oliver Kandergård.



Leksands-fostrade Kandergård har förbättrat sin poängproduktion år för år i Uppsala-klubben och satte därmed ett personligt rekord i Hockeyallsvenskan under 2024/25. Detta med 13 mål och 17 assist. Siffror som gjorde honom till lagets näst bästa poängspelare, endast efter William Eriksson.

Source: Oliver Kandergård @ Elite Prospects